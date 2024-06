Un menor de 14 años de Totana (Murcia) apuñala a su padre para defender a su madre durante una discusión

Un menor de 14 años de Totana (Murcia) ha matado presuntamente a su padre apuñalándolo con un cuchillo de la cocina para defender a su madre durante una discusión del matrimonio. Durante varios días ha estado huido, pero ya ha sido detenido por la Guardia Civil.

Joaquín, el padre, recibió al menos dos puñaladas a manos de su hijo y algunas de ellas le alcanzaron órganos vitales como el pulmón y el corazón. Ingresó muy grave en la UCI del hospital Rafael Méndez de Lorca, donde falleció horas después.

Tras la agresión, el menor huyó del domicilio familiar y se refugió durante varios días en distintos lugares de la localidad, protegido por conocidos y familiares, hasta que la Guardia Civil ha dado con él.

Sin embargo, tras pasar a disposición de la Fiscalía de menores, decretaban su libertad provisional. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un familiar del fallecido, que han negado que en ese matrimonio hubiese violencia de género.

"Son cosas que no podemos controlar, se le fue de las manos", ha dicho. Carlos Quílez ha contado que el menor en todo momento ha tenido la cobertura de su madre y la Guardia Civil ha dejado claro que si este joven no hubiese tomado la decisión, ella no estaría viva.

Según Luis Fernando Durán, la madre ha mostrado audios que demuestran los malos tratos de su pareja.