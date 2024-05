Un menor de 16 años acaba en la UCI por el reto viral del 'mataleón': "Ahora es consciente de lo que ha sucedido"

El reto viral del 'mataleón' ha acabado con Javier, un joven de 16 años ingresado en la UCI. Este reto consiste en agarrar a otra persona por la espalda y estrangularlo hasta que pierda la conciencia.

Los hechos ocurrieron en el aula de un colegio durante la hora del descanso y, lo que pensaban que era un juego, se les fue de las manos. Esta práctica es habitual en los combates de lucha libre donde, normalmente, el agresor acompaña el cuerpo de la víctima al suelo.

En esta ocasión, sin embargo, dejaron caer al menor que se dio un fuerte golpe en la cabeza. Cuando llegó al hospital, tenía un hematoma en el cráneo y, aunque ya está en planta, sigue bajo supervisión extrema.

Javier y sus amigos ya habían practicado varias veces este reto y el alumno que realizó la maniobra confesó al centro lo ocurrido y ha sido expulsado 9 días. Desde el colegio están llevando a cabo, además, una investigación para evitar que se repita.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Isabel, su madre, que ha asegurado que su hijo está estable pero sigue vigilado. Ella no sabía que su hijo practicaba este tipo de retos, y se enteró una vez ya ocurrió todo. "No fue forzado, era una práctica habitual entre ellos", ha dicho.

No solo a él se lo ha hecho, sino que también lo había hecho él, pero nunca antes habían llegado al extremo del desmayo. Y es que estos jóvenes, ha dicho, ven competiciones de lucha libre y también redes sociales y ven este tipo de técnicas, pero no saben practicarla ni son profesionales. "No se dan cuenta de los peligros que conlleva", ha asegurado.

El reto lo llevaron a cabo dentro del instituto, que ha abierto expediente para saber exactamente cómo sucedió todo. Además, le enviaron un comunicado asegurando que van a dar charlas en las horas de tutoría acerca de los peligros de los retos en redes sociales.

Su madre ha dicho que le ha sorprendido por una parte que su hijo realizara este tipo de prácticas, pero por otra parte era consciente de que él y sus amigos consumían este tipo de contenido. Ahora, ha dicho, el menor es consciente de lo que podría haber ocurrido.

Esta no es la primera vez que un reto viral acaba en tragedia. Hace unas semanas supimos que un menor perdió la visión de un ojo por el reto viral de los insultos reiterados.