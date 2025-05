Maxi Iglesias y el 'boom' del éxito en la adolescencia: "Después de Física o Química, me fui a Australia para que no me reconocieran"

Maxi Iglesias no le teme a nada y así lo ha demostrado saltando de la pantalla a los libros. El actor presenta su primera novela, un thriller titulado Horizonte Artificial.

Fue su madre la que le enseñó a leer y la que le inculcó la pasión por escribir y contar historias. "A veces escribo cosas que me gustaría interpretar, no siempre te llaman para los papeles que te gustaría", nos cuenta.

La protagonista del libro es una mujer poderosa e independiente, al igual que su madre, quien le ha inspirado para esta historia. Esta le crio sola desde que tenía 6 años, cuando falleció su padre.

"Perder a mi padre me ha condicionado mucho, hasta el punto de escribir un libro sobre la fuerza de una mujer", asegura.

Pese a su nuevo comienzo en la literatura, no deja de lado su faceta de actor. Desde los 6 años, Maxi se puso frente a la cámara y, desde entonces, le hemos visto alzarse como uno de los rostros más conocidos de nuestro país.

Física o Química fue la serie que llevó a Maxi a lo más alto siendo apenas un adolescente. Aquella fama desmedida le dio muchas alegrías, pero asegura que también llegó a superarle: "Me fui a Australia, donde no me reconociera nadie".

Hoy, Maxi Iglesias se reinventa y abre horizontes en su carrera profesional. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!