Mario Vargas Llosa se convierte en el rey de la pista de baile a ojos de su exmujer en la boda de su nieta

Las bodas son una cita imprescindible para juntarte con familiares, amigos y conocidos y disfrutar de su compañía. En ellas celebras la vida y, por su puesto, guardas momentos inolvidables. En este caso, Mario Vargas Llosa ha reaparecido en la boda de su nieta Josefina. El acto ha tenido lugar en Lima y ha llamado la atención porque el Nobel ha vuelto a acaparar titulares.

Lo ha dado todo en la pista de baile y no nos sorprendería que este fuera uno de sus grandes talentos porque tiene unos movimientos únicos. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, y no es para menos. A pesar de todo ello, no es lo único que ha sorprendido en la boda de su nieta.

Antes del gran acontecimiento, se celebró una fiesta previa. Ahí pudimos ver en una foto cómo Mario Vargas Llosa posa con toda la familia. Sin embargo, lo hace muy cerca de Patricia Llosa. Por si fuera poco, con el paso de las horas, ambos terminan sentándose juntos y posando como una gran familia unida ante la cámara.

Si nos fijamos en alguna de las fotos que se hicieron en la Iglesia, durante la ceremonia, parece que nunca hubo separación entre ellos. Tanto Mario como Patricia posan como abuelos orgullosos de la novia. Mantienen una cercanía tan especial que cualquier diría que Mario interrumpió su matrimonio hace ocho años para irse con otra mujer.

Una boda que estará llena de recuerdos muy bonitos ya que el enlace de Josefina Vargas y de Emiliano Camarena ha sido una boda celebrada por todo lo alto. No faltó de nada, desde el folclore peruano hasta todo tipo de manjares gastronómicos.

La fiesta ha estado asegurada, pero lo especial ha sido ver como Mario está cada vez más unido a su familia.