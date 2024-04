María del Monte brilla en su vuelta a los escenarios tras unos meses complicados: “Me he propuesto no llorar"

María del Monte ha retomado su vida profesional con un concierto en Cullera (Valencia). Esta ha sido la primera vez que se ha subido al escenario tras la detención de su sobrino Antonio Tejado el pasado mes de febrero, acusado de ser el autor intelectual del asalto a su vivienda.

"No lloro, porque me he propuesto no llorar, pero habéis emocionado", ha dicho la artista decidida a aparcar, aunque sea por un rato, los complicados momentos que ha vivido en los últimos meses.

María del Monte ha brillado en el municipio valenciano como solo ella sabe hacerlo y, además de conquistar a su público con su derroche de talento a la hora de interpretar sus éxitos, ha ofrecido un concierto plagado de mensajes contundentes.

"En la vida hay cosas que no son fáciles, pero nada es imposible", ha dicho. Toda una declaración de intenciones.

María del Monte ha retomado así su vida profesional después de un complicado inicio de año a nivel familiar. Precisamente hace unos días conocíamos un nuevo revés para su sobrino Antonio Tejado, que de momento continuará en prisión.