María del Carmen, cansada de que su marido se avergüence de ella por su pasión al flamenco: "Nunca viene a verme cantar"

María del Carmen siempre sintió especial pasión por el flamenco, pero hasta los 50 años no pudo desarrollarla porque tenía que cuidar de sus padres. Fue entonces cuando se apuntó a un coro rociero.

Su marido, Pedro Antonio, nunca la apoyado en su pasión. Aunque ella le ha pedido varias veces que la acompañe a eventos y actividades, él siempre se ha negado, haciéndole sentir muy sola.

Hoy, María del Carmen quiere pedirle a su marido que sea más flexible y que está cansada de sentir que se avergüenza de ella. "No me puedo quejar de él, pero no viene nunca a verme cantar", nos cuenta.

Pedro Antonio, que creía que venía de público al programa, se ha sorprendido mucho al escuchar lo que su mujer le tenía que decir. ¡No te pierdas su reacción en el video!