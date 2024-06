María, la 'Beyoncé de la okupación' de un chalet de lujo de Menorca: así han ocurrido los hechos hasta su desalojo

Hace apenas unos días conocimos a María, una mujer que mostró en sus redes el impresionante chalet de lujo en el que vivía en Menorca, valorado en 700.000 euros. El problema era que no era suyo, sino que lo estaba okupando.

Este vídeo se hizo viral y ella conocida como 'la Beyoncé de la okupación', que es como ella misma se hizo llamar. Aunque los agentes se presentaron en la vivienda con el objetivo de desokuparla, no fue posible porque ya llevaba más de 24 horas dentro.

Ella, además, nos contó en directo que su marido había ido unos días antes para asegurarse de que todo estaba bien y al cuarto día llegó ella con sus hijos.

También explicó que el vídeo que grabó lo subió solo a su estado de WhatsApp, por lo que alguien de su entorno tuvo que compartirlo. María afirmó arrepentirse de haberlo publicado, pero nunca imaginó que pudiese ocurrir lo que finalmente ha pasado.

El motivo por el que María ha okupado un chalet de lujo

María ha dejado claro que ella no lo hace por gusto, sino por necesidad, pues, según ha contado, ha pasado por una situación con unos vecinos que no puede contar, y no quiere que sus hijos vivan con la gentuza que había y las cosas que pasaban en su barrio anterior, dijo.

El pasado oculto de María, la okupa de lujo de Menorca

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con Manuela, una conocida de María, que nos contó el pasado oscuro de esta okupa y su familia.

Ellos tuvieron que dejar su lugar de origen, Palma del Río (Córdoba), y esta conocida explicó que el motivo real por el que la familia se tuvo que ir es porque tuvieron una importante discusión con una familia gitana. "Los desterraron", dijo, y si volvían los matarán, aseguró.

Manuela explicó, además, que son unos "caraduras" y que ellos reciben el Ingreso Mínimo Vital, por lo que no deberían ir okupando casas de otras personas.

Además, ha dicho que no es cierta la preocupación de María por que sus hijos se estén criando en un barrio conflictivo. "Ella lo hace más conflictivo", ha afirmado.

Esta conocida también aseguró que María consume drogas habitualmente y que ya tuvo un accidente con el coche. De hecho, durante los días que tuvo la casa okupada fue multada y dio positivo en un test de drogas.

El desalojo de María, 'la Beyoncé de la okupación'

Menos de una semana después de haber okupado un chalet valorado en 700.000 euros en Menorca, María y su familia fueron desalojados de la vivienda.

El último escándalo la puso en el punto de mira., y la desokupación se produjo de manera muy rápida, tanto que no pudieron llevarse todos sus enseres.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con el marido de María, que es quien ha capitaneado la mudanza, que solo ha querido dejar claro que los alquileres están muy caros.

Los problemas solo acaban de comenzar para María y su familia.