Mari Carmen, dispuesta a ser gestante altruista para ayudar a otras mujeres: "Ante todo está la libertad"

Un total de siete países tienen permitida la gestación subrogada pero solo si la gestante se presta a hacerlo de manera altruista. A pesar de ello, en la mayoría de los casos suele haber detrás una compensación por motivos como no poder trabajar o los propios gastos del embarazo.

Esto provoca que, según los datos de bebés registrados en España el año pasado, las cifras sean muy bajas.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Mari Carmen, una mujer de 40 años, que tiene dos hijos y a quien no le importaría albergar un bebé para quien no pueda hacerlo.

La razón es que ella opina que ante todo está la libertad de la persona y si una mujer decide darle la alegría a otra persona de ser madre, ¿por qué no hacerlo?. "Sé lo que es ser madre y si una persona quiere saberlo y no puede, por qué no hacerlo si yo quiero", ha dejado claro.

Mari Carmen asegura que lo malo de todo es que no es altruista. "No debería costar dinero dar la felicidad, pero deberían regularizarlo los políticos", ha afirmado.

Ella sabe los riesgos del embarazo, pero valora más la felicidad de la otra persona. El motivo es que conoce a gente que no puede tener hijos por un cáncer de útero y por los altos precios no puede permitirse ir a otro país. "Si de mí dependiera yo la haría feliz y sería su madre gestante", ha sentenciado.

Para una desconocida lo haría pero si hay un previo estudio de los casos.