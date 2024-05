Mari, a su 76 años, es la abuela techno de Sevilla: "Soy cabeza de cartel en el festival de mi pueblo"

Mari, de 76 años, ha sido nombrada como 'la abuela techno' de Real de la Jara (Sevilla) y ya se está preparando para el festival del pueblo. Asegura que Dios le dio el don del baile y eso nadie lo duda, porque mueve las caderas al ritmo de cualquier estilo de música.

Es el alma de la fiesta de este pequeño pueblo andaluz y ahora se ha convertido en una de las impulsoras de un festival de música tecno. No hay quien la pare, el ritmo le corre por las venas y está deseando que llegue el día.

En Y ahora Sonsoles nos ha visitado para demostrar su arte y hacer vibrar el plató, al que ha llegado haciendo lo que más le gusta: bailar.

A sus 76 años, Mari no solo baila techno, sino también sevillanas, algo que le corre por las venas de toda la vida. En el festival de su pueblo, además, ella va a ser la figura principal. "El sábado hago la comida, me voy al baile, vuelvo, hago la cena y me voy otra vez", ha dicho.

Y es que Mari no se cansa, tanto es así que ni sus nietas pueden seguirle el ritmo. También en casa baila todo lo que puede. "Cuando me doy cuenta está toda la gente de la calle mirándome", ha dicho.

Sus hijas, además, están encantadas de que su madre se divierta tanto bailando. Sus amigas, eso sí, no le pueden seguir el ritmo pero a ella no le importa quedarse sola bailando, porque no necesita a nadie.

¡No te pierdas en el vídeo sus pasos de baile!