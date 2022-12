Mar Flores tiene clara su opinión sobre el peto de Miguel Lago: "Me ha sorprendido bastante"

Miguel Lago ha repetido un estilismo que no nos gusta mucho: el peto. Olga Viza ha querido saber qué opina Mar Flores acerca del look del cómico, y aunque él ha intentado hacerle ver que es genial, no lo ha conseguido.

A la modelo no le ha convencido demasiado. "¿Te fuiste al campo un rato, no?", ha dicho. Algo que apoya Sonsoles Ónega, que tiene un poco de miedo a lo que pueda venir después del chándal y el peto.

Miguel Lago ya ha advertido. La próxima semana, con la Navidad cada vez más cerca, comienza la época de los jerséis propios de esta fecha tan especial. ¿Con qué nos sorprenderá?

También tiene apoyos

A pesar de que en plató el peto de Miguel Lago no ha tenido mucho éxito, el cómico se ha buscado su apoyo en redes sociales y de mano de su amigo Jorge Marrón, colaborador de 'El Hormiguero'.

El cómico ha asegurado que seguirán llevando peto, "le pete a quien le pete". ¡Así que parece que este estilismo ha llegado al plató de 'Y ahora Sonsoles' para quedarse!