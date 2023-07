Luisa Cantero, la abuela de Miguel Ángel Muñoz, deja una lección vital para todos

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado", escribía Miguel Ángel Muñoz a su fallecida abuela.

El actor ha querido compartir unas sentidas palabras en sus redes sociales a la que considera una de las personas más importantes de su vida.

"Has salido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor", añadía su nieto.

Un momento para el que, según ha confesado, lleva preparándose más de 10 años y al que han contribuido los más de 100 días que vivieron juntos durante la pandemia, que le permitieron aprender a dejarla marchar.

La Tata, como le llama Miguel Ángel, se convertía en toda una influencer, en la pandemia, que nos ha regalado dosis de alegría y optimismo.

En sus últimos meses ha celebrado todos los eventos importantes, como San Valentín, San Isidro o el día del Orgullo: "Que cada uno haga lo que quiera", defendía.

Esta sería la última fecha en la que se dejó ver. Días después, la Tata ha fallecido no sin antes, despedirse en sus redes sociales de sus casi 400.000 seguidores.

Luisa Cantero, abuela de Miguel Ángel Muñoz, nos ha dejado una lección de vida: sus ganas de vivir.

Nuestra colaboradora, Beatriz Cortázar, ha querido plantearnos un gran debate: ¿Estamos preparados para despedirnos de nuestros familiares?