El librero condenado a 6 años de prisión por matar al asaltante que entró a su finca: "Yo no soy un carnicero"

José Manuel Lomas, el librero octogenario de Ciudad Real, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión después de matar de un disparo a un hombre que entró en su finca a robar. Además, tendrá que pagar 48.000 euros a los padres de la víctima y 19.000 a los hermanos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con él en exclusiva, y ha asegurado que él es completamente inocente. "Yo no soy un carnicero, me puedo asustar, puedo disparar, pero con esa precisión esas dos heridas yo no tengo sangre para hacerlo", ha dicho.

Además, ha explicado que él hizo dos disparos de aviso, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y "el bulto" no se movió. Entonces, ha contado, volvió a casa, recargó la escopeta y disparó un cartucho más hacia él.

José Manuel, sin embargo, no cree que fuese un ladrón quien esa noche entró a su casa., sino que le estaban creando inseguridad para que abandonase la vivienda desde que su madre murió hace 40 años.

"Tengo una trayectoria y una honestidad impecable, soy incapaz de decir una mentira y de hacer daño a nadie", ha asegurado José Manuel, que no tiene miedo de volver a prisión y que incluso echa de menos a los compañeros con los que estuvo.

Eso sí, ha dejado claro que no hizo amistades. "Éramos compañeros que teníamos que sacar su vida adelante", ha dicho. José Manuel ha dejado claro que no le da vueltas al asunto porque sino no viviría y que aprovecha el día a día. "A mi edad no me quedan muchos", ha dejado claro.

Alba Lucio, la periodista que ha hecho la entrevista, ha contado que lo vio tranquilo y confiado en su inocencia.