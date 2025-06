Laura Moure sorprende con el look de su boda: "Los tacones son para trabajar"

En mitad de la primavera, Laura Moure y su novio, Kiko Chica, sallen su amor para siempre: "Vivan los novios! El día 10 de abril me casé con el amor de mi vida después de 23 años de historia, vivencias, aprendizajes, de amor condicional...", publica la modelo en su cuenta de Instagram.

La pareja se encarga de organizar una celebración íntima, con mucha personalidad. Con un look nupcial único, la azafata de La Ruleta de la Suerte vive uno de los días más bonitos de su vida.

La madrileña deja atrás los tacones y luce unas zapatillas de plataforma blancas en las fotos de la post boda: "Yo solo he ido al juzgado, eran nueve y los dos", ha aclarado en directo. Un toque desenfadado que Laura utiliza para acompañar a su vestido de novia, compuesto de una falda de tul y un corpiño de encaje:" Los tacones son para trabajar".

Laura Moure ha dejado claro que "no se me ocurriría nunca casarme o algo que sea para disfrutar, ir con tacones, nunca lo he hecho y nunca lo haré". Sobre el traje rosa de su novio fue una "auténtica sorpresa". Además ha confesado que fue ella quién decoró el coche: "Yo quería que la familia alucinara todo el rato".

Una ceremonia que se aleja de lo convencional para darle un toque de color a este momento tan especial para los novios. Un día inolvidable para la pareja, que tras más de dos décadas juntos, ya son marido y mujer: "Él de toda la vida, 23 años juntos", ha confesado en directo.