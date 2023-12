Karlos Arguiñano confiesa cómo comenzó su trayectoria en televisión: "Fue por culpa de Joan Manuel Serrat"

Karlos Arguiñano ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha explicado cuáles fueron sus comienzos en la televisión. Y es que Joan Manuel Serrat fue a actuar a San Sebastián y, junto a su equipo, fue a cenar a su casa.

Allí el chef les estuvo contando muchos chistes y les hicieron mucha gracia, por lo que le ofrecieron hacer un vídeo, a lo que él respondió que lo que realmente quería era un programa de cocina.

Entre el equipo estaba un productor que estudió en Estados Unidos, donde descubrió a un cocinero americano que tenía un programa diario, y le preguntó si estaba dispuesto a hacerlo. "Gracias a esa cena se me abrió este mundo del que no he podido salir", ha asegurado.

Eso sí, en cuanto a la clave del éxito ha asegurado que lo básico es ser positivo, ser humilde, ayudar a los que se pueda. "Los pequeños detalles son los que hacen feliz a cualquiera", ha dejado claro el chef, así como tratar a todo el mundo por igual.

Algo que él hace, tanto que incluso ha traído al plató un regalo muy especial para Sonsoles Ónega y todo el equipo. A la presentadora le ha gustado tanto... ¡Qué ni quería repartirlos!