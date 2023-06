Karen Valère estalla ante las acusaciones de Philippe: "Yo no he robado nada, él fue quien lo hizo"

La guerra por la herencia de Olivia Valère solo acaba de empezar. El marido de la reina de la noche marbellí habló ayer en ‘Y ahora Sonsoles’ y aseguró que se sentía traicionado por las personas con las que había convivido durante 40 años.

Estas personas son los hijos de la empresaria, que, después de un año sin visitar al viudo de su madre, aprovecharon su ausencia durante un fin de semana para llevarse de la casa cuadros, un coche e incluso dinero, según contó él.

Unos cuadros que Olivia le dejó a élen su testamento, pero que no está siendo respetado por los hijos, explicó.

La otra parte de la historia la ha contado Karen Valère, que este fin de semana vivió un episodio complicado porque no pudo entrar a la discoteca de su madre, a pesar de que reservó y de que es suya en un 43,7%.

Ella asegura, además, que no ha robado nada a nadie, y que hay facturas que aún no ha cobrado.

En cuanto a las obras que faltaban en casa de Olivia Valère, ha explicado que él fue el primero que robó cuadros asegurando que había deudas que tenía que solventar. "Vendió cuadros que no le pertenecían", ha dicho.

"No es verdad que no le he visto durante un año, tengo pruebas", ha dejado claro. Ha dicho que un mes después de la muerte de su madre él le contó que estaba con una joven de 30 años y cómo mantenía relaciones sexuales, algo que ha contado emocionada.

Además, ha contado que Philippe ha quitado de en medio a su padre, que también ha vivido durante 25 años en la vivienda y ella y su hermano le han alquilado un piso al lado de ellos. "Es algo que no puedo comprender tampoco", ha afirmado.

Philippe, que ha escuchado el relato de Karen, lo ha desmentido todo.

