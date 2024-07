Juan encontró lo que parecía una urna con cenizas en el apartamento turístico que alquiló: "Da respeto"

Cuando nos vamos de vacaciones, convertimos nuestro destino en nuestro nuevo hogar y, si a ello le unimos el estado de paz mental en el que se entra, nos volvemos olvidadizos.

Por ese motivo, revisar las habitaciones y casas de alquiler tras la salida de los turistas es toda una odisea, y para los propietarios puede ser también un regalo.

La cocina es el lugar donde más cosas dejamos olvidadas, algunos de ellas además delatan al turista, por ejemplo, la comida de gato. Otras veces, estos descuidos hablan de nuestros gustos, como en el caso de dejarnos libros o juegos.

Según una web de viajes, lo que más dejan olvidado los turistas son cargadores, ropa interior, dentaduras postizas y audífonos, las llaves de casa o el coche, joyas o portátiles.

Estas son cosas normales, pero hay quien se ha dejado incluso una urna con cenizas. Esto es lo que se ha encontrado Juan Reyes en una vivienda turística que alquiló. Estaba dentro del armario y, cuando la encontraron, se le quedó mal cuerpo.

Al llegar al apartamento distribuyeron la ropa y estaban buscando una chaqueta cuando encontraron la urna. "Pensamos que no podía ser", ha dicho, y ha afirmado que él no lo tocó.

"Da respeto", ha dicho Juan, que esa noche tuvo que dormir con la urna en la misma habitación que él. Eso sí, no lo tocó porque no le gusta tocar las cosas que no son suyas y, además, su hija y su mujer estaban asustadas.

Desde la inmobiliaria han negado que fuese una urna, sino que es un jarrón chino y que como mucho lo que había dentro era arena de la playa. "¿La gente qué fuma?", ha dicho.

También hemos hablado con Maores, la propietaria del apartamento, que ha contado que es un objeto de decoración que las fallas regalan a personas que participan de manera más activa.

