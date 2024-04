Hablamos con él

José María lleva tres meses sin poder levantarse de la cama porque pesa 300 kilos: "Me rendí a la vida"

Puesto que no puede moverse, vive en su habitación y es que su situación se agravó cuando, hace 1 año, su perra, que era su única acompañante, falleció y entró en una fuerte depresión. No puede levantarse ni para ir al baño, y no tiene familia.