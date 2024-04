Manuel pesa 337 kilos y pide ayuda para poder vivir con normalidad: "Lo que tengo ahora mismo no es vida"

Manuel, un joven de San Javier (Murcia), tiene 34 años ypesa 336 kilos y su vida es un infierno, pues casi no puede moverse sin jadear y hasta se ha instalado un microondas en su habitación, donde pasa casi todo el día.

Hace 8 años, entró en una espiral de depresión, ansiedad y atracones y llegó a pesar 370 kilos y, a día de hoy, los atracones continúan.

Su madre, Victoria, acudió a los servicios sociales en 2021 y, tras un año ingresado en un hospital, perdió casi 100 kilos. El tratamiento estaba dando resultado pero en junio de 2022 tuvo que abandonar.

"Me fui porque no podía aguantar el calor sin aire acondicionado y pesando más de 200 kilos", ha dicho. Ahora denuncia que los mismos servicios sociales que le ayudaron le están dando la espalda.

Su madre, además, tiene poca movilidad y Manuel solo cuenta con la ayuda de su hermana menor. "Yo no puedo venir todo el tiempo, necesitan ayuda", ha dicho ella.

La familia reclama que lo vuelvan a ingresar y le operen para que pueda tener una vida y un trabajo como cualquier persona. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuel, que ha asegurado que lo que tiene ahora no es vida.

"Estoy muy deprimido y triste de no poder hacer nada", ha dejado claro, además de no tener motivación para hacer nada. Manuel ha explicado que come tres o cuatro veces al día, y que es sobre todo por la noche cuando le dan ganas de comer más.

Victoria, su madre, cree que no hay derecho a que esté así y que, aunque acepta que cometió un error al dejar el hospital, pero ha pedido por favor que le ayuden. Sin embargo, Manuel considera que en el centro le cortaron el aire para que se fuera.