Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias: "Sueño mucho que me encuentro con él y me despierto llorando"

Javier Santos todavía no ha conseguido ser reconocido como hijo de Julio José Iglesias Preysler a pesar de que una prueba de ADN cotejó que entre él y el artista había un vínculo genético del 99%.

Lleva casi 40 años luchando por su identidad. Con solo 13 años, su cara dio la vuelta al mundo y en 1992 presentó una demanda de paternidad ante el Tribunal Supremo.

El juez falló a favor del joven, pero Julio Iglesias jamás lo reconoció como su hijo y ni siquiera se presentó en el juzgado. Entonces comenzó una dura batalla judicial que continúa a día de hoy.

Con la ayuda de un detective privado, en marzo de 2017 Javier Santos consiguió ADN de una botella de agua de la que bebió Julio José. A pesar del resultado, en 2020 el juez rechazó dicha prueba por no haber sido obtenida de forma lícita, algo que él no considera así. "Fue una botella que se olvidó mi hermano cuando fue a hacer deporte", ha dicho.

El caso llegó a Estrasburgo pero su resolución fue negativa. Javier nos ha visitado en plató y ha dejado claro que se acuerda de él sobre todo en fechas especiales como el día del padre. "Me gustaría llamarle y felicitarle", ha afirmado.

Javier no busca parte de su herencia, sino simplemente un acercamiento. "Lo que me quita el sueño es que tengo muchas dudas y preguntas que solo él puede responder", ha dicho, y últimamente también piensa mucho en sus hermanos.

Él ha conocido a Julio José y a Enrique, pero tiene más, ha dicho, a los que quiere conocer y quiere que tengan la curiosidad de conocerle a él.

En cuanto a lo que siente por Julio Iglesias, Javier ha confesado sentir mucha tristeza porque no sabe si algún día podrá hablar con él. "Sueño mucho que me encuentro con él y a veces no consigo volver a dormir", ha asegurado.

"No siento rencor, solo amor que es lo que me queda", ha asegurado, además de que se pierde mucha energía odiando, por eso él no lo hace.

El abogado de los famosos que buscan el reconocimiento de sus padres

El abogado Fernando Osuna se ha convertido en el azote de los famosos que no reconocen la paternidad de sus hijos. Ha ganado decena de demandas y ahora lleva a la justicia española al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ha denunciado "enormes retrasos" de hasta 15 años y ha reclamado entre 5.000 y 100.000 euros de indemnización por cada caso.

El letrado ha conseguido el reconocimiento de Carlos como hijo del millonario empresario Ernesto Koplowitz, por eso ahora reclama su herencia.

Pero no solo él, sino que también la aristocracia se ha visto salpicada ya que, tras varios años luchando, el Tribunal Supremo ha dictaminado que Rosario Bermudo es hija del duque de Medina Sidonia.

Osuna también ha llevado los casos de Manuel Benítez, El Cordobés o Samuel Etóo.