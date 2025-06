Janire pide ayuda para su columna destrozada: "La cortisona me ha aplastado los órganos"

La vida de Janire se ha convertido en una pesadilla. Muchos la felicitan por la calle por su embarazo, pero la realidad es que su tripa es fruto de la compresión de la columna vertebral, que le produce fuertes dolores y le impide vivir su vida.

"Yo estaba bien, pero me subieron la dosis de cortisona de un tratamiento y se aplastaron las vértebras", nos cuenta.

Janire tiene los órganos y las vertebras aplastadas, algo que le ha afectado, incluso, a la altura. Según nos cuenta, la enfermedad le hace ir cada vez más encorvada y por tanto, perder centímetros.

"La única solución que me dan es que me acostumbre a vivir con esto", señala, "no tiene cura, pero no me pueden dejar así".

Hoy, Janire pide una solución para poder recuperar su vida y poder estirar la espalda como cuando estaba sana. ¿Logrará poner fin al sufrimiento?