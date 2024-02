Jaime, retenido en un hospital de Bali tras tener un accidente: "Me piden 15.000 euros para dejarme salir"

Jaime lleva 10 días atrapado en un hospital de Bali donde acabó hospitalizado después de llegar a la isla con la ilusión de trabajar como profesor y ahora está cargado de deudas.

Todo empezó con un accidente en una moto y, puesto que el colegio que le contrató no le hizo seguro médico, le pidieron 15 mil euros por las cuatro operaciones que necesitaba.

Su familia le hizo varias transferencias, pero algunas no llegaron correctamente por lo que Jaime tuvo que pedir dinero a través de las redes sociales.

Consiguió recaudar los 15 mil euros que necesitaba, pero el datáfono no funcionaba en el centro sanitario que, hasta que no pague, no dejan que Jaime se marche.

El colegio no se responsabiliza, a pesar de que él insistió en el seguro médico desde el principio. El centro le dijo que lo arreglarían cuando estuviese en la isla, pero, un mes después, continuaban poniéndole escusas.

La embajada le ha recomendado que entregue su pasaporte como garantía de pago pero sigue sin dar resultado.

"Lo tienen secuestrado"

Con Jaime hemos hablado en 'Y ahora Sonsoles', que ha explicado que no puede salir del hospital y que su impresión es que le siguen poniendo trabas para que pasen los días y que la factura aumente.

En cuanto a la posibilidad de entregar el pasaporte, no ha podido ser, al menos hoy, por lo que ha pasado otro día más en el que lo único que le dan es leche y agua por no pagar, además de tampoco darle los medicamentos.

Cada día le llevan una factura diferente y escrita en indonesio, por lo que no sabe cuánto tiene que pagar por jornada. "Mi factura ahora son 10.000 euros, pero ya he pagado alrededor de 5.000", ha asegurado.

Su familia, con quien también hemos podido hablar, ha sido quien se ocupó de todo especialmente al principio, pues él recién operado no podía hacerse cargo.

Ana Pérez, su madre, se ha emocionado y ha confesado no poder dormir ni comer y estar desesperada. "Lo tienen secuestrado", ha dejado claro. Ya no sabe a quién acudir, ha asegurado, y llama en varias ocasiones a la embajada cada día.

"Han sido unos días horribles, estuvo 6 horas en quirófano", ha dicho. Un tiempo durante el que ellos no sabían absolutamente nada.

Joaquín Cuesta, su padre, ha explicado que en el hospital le pidieron el dinero si querían que lo operase. Él le ofreció 3.000 euros que en un principio no aceptaron, pero gracias a la ayuda del cónsul consiguieron que fuese operado.

Y es que Jaime tiene dinero para pagar, pero desde el centro médico solo ponen trabas y dicen que no les funciona el datáfono, a pesar de que ya ha hecho pagos previos.