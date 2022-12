Jaime de Marichalar habla sobre la supuesta última pelea que rodea a Froilán

Las últimas horas han estado centradas en la figura de Froilán, hijo de la infanta Elena.

Esto se debe a una pelea que tuvo lugar a las puertas de una discoteca y donde fuentes aseguran que estuvo involucrado, aunque él ha manifestado que no es así.

Gracias a nuestra colaboradora Beatriz Miranda, hemos podido saber la opinión de Jaime de Marichalar,: "No tengo ni idea. No he hablado con él, pero no creo que sea verdad", ha asegurado.

En 'Y ahora Sonsoles' tampoco nos ha faltado saber cómo es la foto de perfil del WhatsApp de Jaime de Marichalar. Solo diremos que aparece en su boda con la infanta. ¡Más detalles en el vídeo!