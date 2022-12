Froilán se pronuncia sobre una pelea en la que asegura no estar involucrado: "Soy una víctima"

El pasado 25 de noviembre, una discoteca de la calle Goya de Madrid se encontraba a sus puertas una pelea. Lo que parecía una pequeña riña, terminó siendo una trifulca con navajas, donde hay 30 personas implicadas.

Es un trabajador de seguridad el que asegura que Froilán, sobrino del rey Felipe VI, se encontraba involucrado. Sería su primer conflicto con arma blanca.

La Policía Nacional ha abierto diligencias por un presunto delito de riñas, según han confirmado varios medios de comunicación.. Una pelea donde al parecer también estaba Isabel Mateos Pérez-Íñigo, alias 'La Pechotes', amiga del pequeño Nicolás.

Froilán ha querido responder a la polémica en la que asegura no estar involucrado y dar su versión: "Siempre van a hablar, no hay nada que hacer. [...] Ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver", asegura.

Según ha podido saber este programa gracias a Carlos Quílez, la policía no confirma que Froilán estuviera en la pelea.. No hay una investigación judicial hacia el joven ni tampoco una denuncia.

Uno de los jóvenes habría sufrido una herida de 2,5 centímetros en el antebrazo. Aunque en ese momento del apuñalamiento, Froilán ya se habría desplazado hasta el hospital para socorrer a uno de sus amigos.

Según ‘El Confidencial’, medio que ha publicado la noticia en exclusiva gracias al periodista José María Olmo, la policía recibe 3 llamadas. La primera se produce en torno a las 6 de la mañana. Cuando los agentes de seguridad llegan, se encuentran abundante sangre y la carcasa del retrovisor de un coche.

El origen podría deberse a unos supuestos desperfectos en un vehículo que se estaba estacionado muy cerca.

El delito de riñas puede conllevar una pena que iría desde los 3 meses hasta un año de prisión, o una multa de seis a 2 años. Aunque recordamos que no hay diligencias policiales hacia Froilán, hijo de la infanta Elena.