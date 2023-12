Isabel Preysler, pletórica después del éxito de su entrevista en 'El Hormiguero': "No se arrepiente de nada"

Tras su visita a 'El Hormiguero', Beatriz Cortázar ha hablado con Isabel Preysler para conocer cuál ha sido la resaca de la entrevista en la que la madre de la marquesa de Griñón arrasó.

Ha confesado que ha recibido muchos mensajes para felicitarla y está pletórica después de ella. Además, ha dejado claro que no se arrepiente de nada.

Una entrevista en la que, además, Isabel Preysler abrió su corazón y habló como nunca de los hombres de su vida, con los que ha protagonizado portadas y que han contribuido a crear el mito de “la reina de corazones”.

En su repaso no dejó a nadie fuera, pero el momento más esperado y con el que Preysler alcanzó la gloria fue cuando habló del amor y el desamor. "Con los años, todo duele menos. La última no me dolió nada", dijo.

Así zanjó la ruptura del Nobel Mario Vargas Llosa de hace un año.

Los dardos de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler en su libro

La novela de Mario Vargas Llosa, 'Le dedico mi silencio', ya ha visto la luz, un libro que ha llegado con polémica después de que, tras haberlo escrito durante su relación con Isabel Preysler, se lo haya dedicado a Patricia Llosa, su exmujer.

El relato tiene 303 páginas, dos insólitas confesiones y multitud de referencias a su vida personal.

Mucho se ha especulado sobre la presencia de Isabel Preysler en la publicación y, aunque el autor ha confesado que su obra no es autobiográfica, hemos encontrado varias similitudes.

El argumento trata de un escritor y dos mujeres, la madre de la marquesa de Griñón bajo el sobrenombre de Cecilia, un amor secreto, una mujer inalcanzable, elegante, fina y delicada; frente a otra, su mujer de toda la vida que podría ser Patricia Llosa, como Matilde.

E incluso ha dejado entrever una rivalidad entre ellas. Pero finalmente, el amor imposible se queda en eso y el protagonista de la novela se queda con su mujer, tal y como ha ocurrido tras la ruptura del literato con Isabel Preysler.

Vargas Llosa ha retomado su relación con su exmujer, que incluso acudió a París al ingreso del Nobel en la Academia Francesa.