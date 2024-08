Isabel Pantoja, deslumbrante en su concierto de Murcia, deja claro a quién va dirigidas las canciones

Isabel Pantoja ha aparecido con un llamativo vestido de flores y ha conquistado Murcia en su decimotercer concierto de su gran gira de 50 aniversario.

Un espectáculo lleno de ovaciones donde también ha habido alguna que otra confesión por parte de la tonadillera: "Por si hay una pregunta, por si sigue habiendo una duda, yo vuelvo a confesarme, después de cuarenta años", canta.

Como es ya habitual en cada uno de sus conciertos, Isabel Pantoja lanza algún que otro mensaje con indirecta incluida. Aunque precisamente esta vez, la artista ha querido desmentir esta costumbre de manera tajante.

"Yo no escribo las canciones. Me limito a cantarlas, a sentirlas como mías y quitando 'marinero de luces' que iba dedicada a esa canción exclusivamente. Todas las demás son canciones y no van dedicadas a nadie", sentencia.

Y, por supuesto, no puede faltar en este concierto un emocionado recuerdo a su madre Doña Ana, el pilar fundamental de la cantante.

Un concierto por todo lo alto en el que hasta la propia Isabel se le "enamora el alama" con su público y se emociona en repetidas ocasiones.

A su salida, no iba a ser menos. La tonadillera abandona el recinto en un vehículo, escoltada por un gran dispositivo de seguridad que intenta moderar la gran ola de cariño que Pantoja recibe de sus fans.

Tras ello, Isabel vuelve al hermetismo de siempre y llega a Jerez intentado evitar a la prensa. La cantante aterriza en su jet privado y el dispositivo que se arma para no ser captada recuerda al que nos tiene acostumbrados le mismísimo Luis Miguel.

No cabe duda de que una vez más, Isabel Pantoja consigue meterse en el bolsillo a su público y deja una huella imborrable en cada uno de los asistentes.