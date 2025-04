Inma, incapaz de localizar a su familia durante horas por el apagón: "Vivo en Estados Unidos y no sabía nada"

El lunes a las 12:30 del mediodía, España sufrió un apagón masivo que dejó a millones de personas sin electricidad. Este corte afectó a amplias zonas del país, causando interrupciones en las comunicaciones y en los servicios básicos.

La familia de Inma vive en Málaga y fueron unos de los millones de afectados por el apagón. Estuvieron horas sin comunicación y ella, viviendo en Estados Unidos, se temió lo peor.

"No me di cuenta de que había un apagón hasta que me avisaron por un grupo de españoles", nos cuenta. Fue entonces cuando pasaron horas de incertidumbre y angustia, tratando de contactar con su hermana embarazada.

Por suerte, todo quedó en un susto y ambas han podido hablar en directo en nuestro programa. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!