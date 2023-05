Las primeras imágenes posteriores al accidente de caballo de Sergio Rico, que continúa en estado grave

Sergio Rico continúa en estado crítico después de 3 días en la UCI. Cuando disfrutaba de El Rocío junto a su mujer, el joven recibió una patada de un caballo en la cabeza, lo que le provocó una hemorragia que le mantiene sedado y grave.

Su mujer, rota de dolor, ha hablado muy seria para asegurar que no hay ninguna evolución importante ni ningún cambio en su estado de salud. "Nos agarramos a lo que sea", ha asegurado.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos mostrado en exclusiva imágenes posteriores al accidente y en las que se puede ver cómo quedó el carro que ocasionó la tragedia.

Según unos testigos, el carro volcado estaba atado a un poste. Los mulos que lo arrastraban, en un momento dado, consiguieron liberarse y comenzaron a correr por el ruido que ocasionó un camión que recogía la basura. Eso asustó mucho al caballo que golpeó al futbolista y huyó desbocado.

En ese punto justo estaba Sergio Rico tendido en el suelo, donde fue atendido por los servicios de emergencia.

En ese momento estaba consciente, pero muy aturdido por el golpe. Ahora, tres días después, sigue luchando por su vida tras un accidente que nadie sabe si se podría haber evitado.

Se está especulando mucho acerca de si el joven podía participar o no en esa festividad, y Carlos Quílez nos ha explicado que en su contrato tiene prohibido hacer deportes de riesgo o actividades.

"No hay referencia en montar o no a caballo", ha explicado, pero sí para otras actividades como el esquí. Por tanto, no queda claro.