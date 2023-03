Se reabre el caso del accidente que le costó la vida a Ángel Nieto: "Nos sorprende que haya información nueva"

Ángel Nieto perdió la vida en un accidente de tráfico en Ibiza hace 6 años. Ahora, y después de muchas especulaciones, el caso ha vuelto a abrirse después de que tres nuevos testigos hayan hablado.

Estas personas, que han declarado este martes, aseguran que la mujer alemana que iba conduciendo el coche que colisionó con el quad en el que iba el piloto, llevaba una velocidad mucho más alta que la de Nieto.

Además, han asegurado que el piloto llevaba el caso puesto, pero no abrochado, y que vieron las cuerdas sueltas.

Pablo Nieto ha entrado en directo en el programa y cree que es importante que se reabra el caso para que se sepa la verdad. El hijo cree incluso que es algo muy extraño lo que ha ocurrido porque no sabían, ni siquiera, que había tres nuevos testigos. "Que aparezcan de repente es algo que a mí personalmente no me cuadra mucho", ha asegurado, además de que hay un error sino de ahora, del principio del caso.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando una mujer chocó con su coche con la parte trasera del vehículo del piloto, que salió disparado y chocó con una pared en Ibiza. Ella declaró en su momento que Nieto frenó en seco y no le dio tiempo a reaccionar. El zamorano murió por un traumatismo craneoencefálico.