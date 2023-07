Las imágenes del último encuentro de Bertín Osborne y Chabeli Navarro antes de interrumpir el embarazo

En 'Y ahora Sonsoles' hemos visto en exclusiva cómo fue el encuentro entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne antes de interrumpir el embarazo.

La joven contó en una entrevista a la que hemos accedido en exclusiva cómo fue el momento de verse y ahora también podemos verlo en estas fotografías tomadas el 19 de octubre de 2021.

En ellas se ve que Chabeli Navarro lleva un vestido de flores y gafas de sol. Recibe un mensaje que lee detenidamente, con cara de asombro. A los pocos minutos llega un coche gris metalizado con los cristales tintados dentro del que se ve al chófer de Bertín Osborne.

El coche aparca muy cerca de donde está la joven, al lado de un contenedor de basura y el chófer sale del vehículo. Chabeli Navarro entra a la parte trasera donde está Bertín, oculto bajo unas gafas de sol.

La joven accede con rostro serio y, según cuenta ella misma, el artista ya sabe que está embarazada. Tras el primer cruce de palabras se dan un abrazo y se muestran muy cariñosos el uno con el otro.

Tras unos minutos, Chabeli sale del coche y guarda algo en su bolso que, según ella, es la dirección que le da Bertín. Esta fue la última vez que se vieron.

El día del aborto de Chabeli Navarro

El fotógrafo que tomó las imágenes del último encuentro entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne también plasmó el momento en que la joven fue a la clínica a abortar.

En ellas vemos a la sevillana salir de casa con una amiga y subir a un coche conducido por el chófer del artista. Juntas llegan a la clínica y bajan del coche con un gesto serio y preocupado.

A los pocos momentos de entrar, la modelo sale para atender una llamada telefónica y vuelve a entrar. Allí pasa un buen rato.

A la salida Chabeli se quita la mascarilla y parece agobiada. Fuera habla con su amiga y vemos que lleva unos papeles en la mano. Se vuelven a subir al coche y se van.

Según la joven, nunca más recibió una llamada de Bertín Osborne preocupándose por ella.

Las dudas de Chabeli Navarro

Una vez supo de su embarazo, Chabeli Navarro cuenta en esta entrevista de octubre de 2021 que dudó si tener o no al bebé. “Yo siempre he querido tener dos niños”, aseguró.

A la clínica fue con una amiga, aunque según ella Bertín la podría haber acompañado porque él le mandó el coche con un chófer. Sin embargo, le decía que la iba a apoyar en todo, aunque la joven no lo sentía así. “Mi opinión no cuenta porque no me ha dado opción”, añadía ella.

Una vez en la clínica, le preguntó a la doctora que cuánto tiempo tenía para decidir, a lo que la ginecóloga le respondió: “Si te estás pensando cuanto tienes para decidirte ya lo has decidido”.

Ella, sin embargo, se sentía sola y pensaba que el artista no se iba a hacer cargo del bebé. En el momento en que se grabó la entrevista, la joven aseguraba que estaba embarazada de 6 semanas.