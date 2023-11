El hermano de Rafael Amargo habla sobre el bailaor, en prisión provisional: "Está enfermo, es muy complicado"

Miguel Ángel Amargo, hermano de Rafael Amargo, trabaja en 'Y ahora Sonsoles' y ha hablado en exclusiva para el programa dos semanas después de entrar en prisión provisional tras dejar de ir a firmar al juzgado por un presunto delito de tráfico de drogas.

Ha reconocido que se siente impotente cada vez que ve a su hermano y escucha lo que se dice de él.

Eso sí, no ha ido a ver a su hermano ni sus padres, que son personas mayores, a pesar de que a lo largo de los años han tratado de ayudarle para evitar que llegase a este punto pero no han podido. "No depende de nosotros, podemos aconsejarle, pero si él no quiere no hay manera", ha asegurado.

Además, ha dejado claro que él es buena persona y tiene buen corazón, pero se ha ido por caminos que no le han convenido.

Miguel Ángel se lleva 9 años con el artista, y él era quien lo llevaba a la academia cuando eran niños. De hecho, fue su medio padre cuando sus padres estaban trabajando. "Esto que estamos viviendo es un tsunami, cuando pasa tienes que volver a reconstruirlo todo", ha asegurado el hermano de Rafael.

"Iremos a verlo, pero de momento mis padres no se sienten con fuerza", ha dicho Miguel Ángel.

Rafael Amargo se queda sin abogado

Según hemos podido saber en 'Y ahora Sonsoles', el letrado ha renunciado a defender al artista ya que alega que Amargo solo está interesado en cobrar una exclusiva por una entrevista por su ingreso, y que apenas presta atención a cómo afrontar el caso.

El abogado ha denunciado, además, que el bailaor no ha mostrado interés en el recurso que el letrado solicitó para salir de prisión. Sin embargo, sí insistía en cuándo podría realizar una exclusiva.

Por tanto, la situación se ha complicado para Rafael Amargo que ingresó en prisión el pasado 3 de noviembre en Soto del Real tras romper de manera reiterada las medidas cautelares al no comparecer a firmar en el juzgado y al creer el juez que podría existir riesgo de fuga.

El próximo mes de abril tendrá lugar el juicio, acusado de un presunto delito contra la salud pública por supuesta venta de droga y atentado a la autoridad. En total, podría enfrentarse a 9 años de cárcel. Una carrera de éxitos que se ha visto truncada.