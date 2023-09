La hermana de María Jiménez confiesa que Pepe Sancho la amenazó: "Hoy él estaría en la cárcel"

María Jiménez confesó en su documental que Pepe Sancho fue el mayor error de su vida, a pesar de que su relación con él comenzó siendo un cuento de hadas.

Ocho meses después de conocerse, se casan y ahí comenzó la pesadilla. El matrimonio estuvo marcado por las infidelidades del actor y con sus malos tratos consigue cortarle las alas a María Jiménez.

Isabel Jiménez, su hermana, estuvo con ella en todo momento, pero en alguna ocasión ha declarado que sentía culpa porque la dejó sola con él. En 'Y ahora Sonsoles' ha asegurado que le dolía mucho ver que la artista no se separaba.

"Era violento y le gustaba machacar psicológicamente"

Ella, además, ha confesado que en alguna ocasión Pepe Sancho la amenazó, pero Isabel no le tenía miedo. "Yo le dije que cuando quisiera viniera", ha confesado, algo por lo que hoy estaría en la cárcel.

En el juicio, ha dicho, le reconocieron malos tratos pero estaban prescritos. Él, por otra parte, denunció a María Jiménez por sus confesiones en el libro, pero acabó perdiéndolo todo.

"Era violento y le gustaba machacar psicológicamente", ha asegurado, algo que hacía cuando estaban ellas dos solas y tenía cuidado de que no lo vieran los niños. Isabel iba mucho a casa de su hermana cuando él no estaba, pero si estaba él no aguantaba más de un día.

Un infierno que la cantante vivió sola durante 22 años. Sin embargo, en 2003 decide alzar su voz contra él y lo denunció en televisión, lo cual acabó siendo una guerra mediática.

La batalla judicial acabó en 2013 con el fallecimiento de Pepe Sancho y, de esta manera, la artista se convirtió en pionera y ejemplo para muchas mujeres maltratadas.

Isabel Jiménez ha hablado además de otro de los momentos más duros para la artista: el fallecimiento de su hija, algo que la ha emocionado.