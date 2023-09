El calvario de María Jiménez en su relación con Pepe Sancho: "Bajo mi punto de vista era un psicópata"

María Jiménez tuvo con Pepe Sancho una relación llena de vaivenes. Ella se enamoró de él cuando él estaba promocionando un disco que había hecho. "Yo flipé", aseguró la propia artista en el documental 'El mundo es otro', que se emite este domingo a las 21:30h en La Sexta.

En estas imágenes inéditas la artista cuenta que lo suyo fue amor a primera vista, que pronto quedaron para cenar e "inmediatamente acabamos en la cama", cuenta la artista.

Los planes de boda también surgieron en esa primera cita, aunque no todo fue de color de rosas, porque en la misma boda Pepe Sancho mostró su peor cara cuando se puso celoso. "Casi me separo", explicó María Jiménez.

"Le dije: 'No te voy a matar porque no soy una asesina'"

A pesar de que le dijo que a su casa no entraba, él se puso a llorar lo que la hizo sentir culpable. "Así fueron los 22 años que estuve con él", confesó la artista.

Una vez se casó, cuenta su hermana en el documental, Pepe Sancho quiso quitarles de en medio. Su padre, sin embargo, fue a Madrid a por ella, pero el cantante no le abría la puerta. "Mi padre se murió con esa pena y sin ver a la niña", aseguró.

En el documental, María Jiménez confiesa que Pepe Sancho fue el mayor error de su vida, pero ella no lo sabía porque le enamoraron de él muchas cosas. Tanto que se casó tres veces con él.

Uno de los momentos más complicados de su historia con Pepe Sancho también lo cuenta en el documental. La artista explica que desde su punto de vista él era un psicópata.

De hecho, cuenta cómo un día llegó a casa y le rajó la cara. En otra ocasión, explica que se fue para el dormitorio donde había una pistola, llamó a gritos a su marido y lo marcó con una pistola.

Su reacción fue tirarse al suelo. "Le dije: 'No te voy a matar porque no soy una asesina', y disparé a otro lado", contó. Desde entonces no le volvió a pegar. Eso sí, el maltrato psicológico continuó.

En 'Y ahora Sonsoles' también hemos podido ver imágenes inéditas de cuando María Jiménez habla de su enfermedad y de cómo recibió la noticia de que padecía cáncer, además de cómo celebró su "resurrección" después de un tiempo en coma.

Además, sus amigos y compañeros no han querido perder la oportunidad de recordar a la artista en el día de su fallecimiento.

Una de ellas ha sido María del Monte, que ha reivindicado que no se reconociera a María Jiménez en vida como se merecía, una opinión que compartía el cantaor José Mercé.