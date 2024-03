Genoveva Casanova prepara una cuantiosa demanda de 400 páginas por sus fotos con Federico X en Madrid

Genoveva Casanova ha movido ficha y la demanda contra los medios de comunicación se ha puesto en marcha después de las imágenes en las que se le ve paseando con el ya rey de Dinamarca, Federico X.

Beatriz Cortázar ha contado, en exclusiva, que la actriz va a contraatacar, además, a lo grande con esta demanda que se presentará en un plazo de una semana y 10 días y que tiene más de 400 páginas contra la revista y otro destinatario.

La actriz lo hace, además, con el apoyo de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo que, a pesar de que se mostró molesto con la portada, no ha querido volver a pronunciarse, y que le está dando también apoyo jurídico. "Es el mismo bufete de abogados", ha dicho la periodista.

Según Beatriz Cortázar, se va a pedir una cuantiosa suma de dinero que han calculado después de haber estudiado los beneficios de la revista con la publicación de ese reportaje.

Tras semanas de silencio, la ex duquesa de Salvatierra regresa a la vida pública con su participación en el programa El Desafío. Sin embargo, todavía no ha querido dar la cara y no hay ninguna imagen de Genoveva ahora que sabemos que ha vuelto a Madrid.

Sin embargo, Beatriz Cortázar ha contado también en exclusiva que, antes de ir a El Desafío, Genoveva Casanova estuvo recluida en la finca de Sevilla de Cayetano Martínez de Irujo, donde tiene una casa solo para ella.