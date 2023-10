La gemela encarcelada del crimen de Sabadell, sobre los motivos del asesinato: "No quería que le pegara"

El crimen de las gemelas de Sabadell, Pilar y Loli, que junto a Isaac, el novio de una de ellas, quedaron detenidos por el presunto asesinato de Pedro, la pareja de la otra, se reabre después de dos años ya que el lunes continuará el juicio.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva y desde prisión con la gemela encarcelada. "Estoy regular", ha asegurado, además de que en la televisión dicen muchas mentiras.

Pilar ha hablado desde la prisión de Wad Ras, donde se encuentra por la muerte de Pedro Fernández, y ha confesado que sigue saliendo con Isaac, el autor confeso.

La gemela encarcelada ha confesado cuáles fueron las razones del asesinato y asegura que fue en defensa propia. "Se abalanzó hacia él porque no quería que le pegara", ha afirmado, además de que finalmente fue Isaac quien acabó con la vida de Pedro.

Además, ha negado su participación en el crimen y que haya ayudado a su novio a trasladar el cadáver al piso. Ha querido dejar claro que fueron su hermana e Isaac quienes envolvieron el cadáver en una manta, y entre ellos lo subieron.

Sin embargo, Pilar también aparece en los vídeos que grabaron los vecinos y se la ve limpiando la escena del crimen, algo que también ha justificado: "Bajé una vez a limpiar y cuando vi el panorama, me subí para arriba y me metí en la habitación", ha asegurado.

Isabel Fernández es la hermana de la víctima, que se ha quedado "muerta" al escuchar las declaraciones. Ella ha asegurado, además, que su hermano no era ningún maltratador.

Ella asegura que en ese momento su hermano no estaba pegándole, sino durmiendo. "De ahí no me saca nadie", ha dejado claro.

¿Por qué Pilar está en prisión y Loli no?

Tanto para Pilar como para Loli e Isaac la Fiscalía pide 24 años de prisión. Sin embargo, solo Pilar está en la cárcel.

Cuando le hemos preguntado por este asunto, ha explicado que a su hermana le dieron prisión provisional pero no sabe el motivo. "No sé si será por los malos tratos que ella tuvo", ha dicho.

El lunes continúa el juicio y un jurado popular decidirá si es culpable o no del asesinato de su cuñado.

El crimen de las gemelas de Sabadell

Todo comenzó el 10 de julio de 2021 a las dos de la madrugada, cuando un vecino escuchó unos golpes en su rellano y grabó a través de la mirilla cómo una de las gemelas estaba en el suelo mientras que el novio de su hermana pisoteaba a Pedro.

Minutos después, otro vecino grabó el momento en el que se ve a una de las gemelas limpiando. Cuando salieron al rellano, se ve cómo ellas suben al piso de arriba y se dejan la fregona y el mocho.

Al llegar los Mossos, lo primero que se encontraron fue el cadáver de Pedro, el novio de Loli, envuelto en una manta de jirafas. Tanto Loli, como su hermana gemela y su novio quedaron detenidos.

Isaac confesó esa misma noche que había cometido el crimen, pero el papel de las gemelas va más allá. Hay audios de ellas días antes del crimen en los que se les escucha hablar sobre cómo conseguir cloroformo. "De este viernes no quiero que pase", decía Pilar.

Además, un mes después Pilar sacó todos los muebles del piso, algo que grabaron también los vecinos.