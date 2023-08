Denuncian la falta de aire acondicionado en las habitaciones de la residencia: "Mi madre ingresó deshidratada"

Los familiares de residentes de un centro de mayores de Móstoles (Madrid) denuncian que no haya aire acondicionado en las instalaciones donde a las siete y media de la MAÑANA/TARDE se superan los 30 grados de temperatura, más de lo que hace en la calle en ese mismo instante.

Es el día a día de una residencia donde unos ventiladores son lo único que tienen para intentar refrescarse, sin éxito.

Descansar o hacer vida en la habitación es imposible, una agravante para muchos que viven encamados. "Es insoportable", aseguran.

"Es como si te diese una bofetada de aire caliente"

A pesar de la petición de los familiares de que se instalen aires acondicionados, la residencia no prepara las instalaciones para el calor extremo de estas fechas.

No solo las habitaciones no tienen aire acondicionado, sino que no hay toldos ni terrazas que amortigüen el impacto del sol. Para intentar combatirlo, los familiares han comprado sus propios ventiladores o torres de aire, aunque con limitaciones.

La empresa ha prohibido la utilización de pingüinos porque consumen demasiada electricidad.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con los familiares, que han comentado que esta situación se repite desde hace años. Nuria, por ejemplo, lleva 11 veranos luchando por mejorar las condiciones y la única respuesta es que la Comunidad de Madrid no recomienda el aire acondicionado en las habitaciones.

Ahora, con estas temperaturas más extremas, le han dicho que están estudiándolo. Mientras tanto están sobrellevando la situación como pueden con ventiladores y torres de aire.

En las zonas comunes, sin embargo, la temperatura es mucho más baja que en las habitaciones. "Es como si te diese una bofetada de aire caliente", ha dicho.

La solución es que hagan su día en las zonas comunes, donde sí hay aire acondicionado.

En el caso de las personas que pasa unas 18 horas en cama, como la madre de Isabel, no puede disfrutar de este aire. Ella sigue encamada y no puede abrir las ventanas pues, por cuestiones de seguridad, tienen que permanecer cerradas. "Las puertas deben estar cerradas", ha añadido, debido al deterioro cognitivo de algunos residentes.

Rosa, residente del centro de mayores, ha explicado que por la noche quitan el aire acondicionado de las zonas comunes y los pasillos, por lo que no tienen aire frío. La única manera de sobrevivir es poner el ventilador, y cerrar las persianas durante el día.

Esta situación ya ha tenido consecuencias en algunos residentes, como la madre de Carmen, que ha contado que ha sufrido numerosas deshidrataciones en estos últimos meses de más calor. Además, ha asegurado que en la residencia no le dan agua con la suficiente frecuencia porque, de ser así, su madre se la tomaría.

La versión de la dirección de la residencia y la Comunidad de Madrid

La residencia asegura que están tomando cartas en el asunto en el tema de la deshidratación y que, en cuanto a los sistemas de ventilación, no permiten los pingüinos porque no hay la instalación adecuada y no por el gasto.

La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que solo han recibido una incidencia en todo el verano, pero no han aclarado la resolución ante esta incidencia.