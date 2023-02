Fabiola Martínez responde a Bertín Osborne: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho"

Bertín Osborne ha vuelto a sorprender con sus declaraciones, y es que el cantante ha asegurado que, en sus 68 años, nunca ha estado enamorado. Unas palabras que nos han dejado pasmados sobre todo porque pasó nada más y nada menos que 20 años con Fabiola Martínez.

Con ella compartió una bonita historia, ya que nada más conocerse se volvieron inseparables. Tanto, que incluso celebraron su matrimonio una segunda vez.

Además, ha confesado que se sintió muy a gusto en los años que estuvo en pareja, pero que ahora también está muy bien solo. "Muy enamorado o enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona", ha confesado.

Fabiola Martínez, colaboradora en ‘Y ahora Sonsoles’, ha asegurado que se está muy dolida por las palabras del que ha sido su marido. Además, ha confesado no reconocer a Bertín en estas palabras. "Después de tantos años juntos, viviendo muchas cosas, que diga esto me sorprendió muchísimo", ha asegurado.

La empresaria ha afirmado haber intentado entender y encontrarle una explicación a sus palabras. Ella ha pensado que a lo mejor no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y por eso se lo ha replanteado, o que puede estar enamorado de otra persona y haberse dado cuenta de que lo que vivió no era estar enamorado.

En cualquier caso, Fabiola ha confesado que será la mujer más feliz del mundo mientras él lo sea. "Lo que más me costó cuando nos separamos fue entender que no me quería", ha contado.

La joven ha asegurado, muy emocionado, que que lo diga teniendo dos hijos le duele mucho.

"Si él no ha estado enamorado yo sí", ha dejado claro, e incluso intentó adaptarse a una vida que no era la suya por amor. Muchas veces han sido las que Bertín Osborne le ha dicho que la quiera, y por eso no entiende sus palabras. "A lo mejor está en un punto en el que necesita reivindicarse", ha dicho. Pero no a su costa ni a costa de sus hijos: "Así no".

La empresaria cree que después de casi 20 años juntos, merece un poco de respeto. Además, ha explicado el motivo por el que se ha puesto la chaqueta que lleva: "Me la regaló cuando todavía decía que me quería".