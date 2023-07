Extorsionado por una operadora de una línea erótica: "No sabemos cuál es su verdadera identidad"

Cuando la víctima llamó por primera vez a un línea erótica no se podía imaginar que le ocurrió.

Durante más de tres años llama de forma regular a la misma línea erótica y establece una conexión especial con una de las operadoras.

En estas llamadas el afectado le explica que está casado, da detalles del lugar en el que vive y multitud de datos sobre su vida personal, dada la confianza que crece en él.

Sin embargo, llega el día en el que la operadora le chantajea. Le pide una cantidad de 6.000 euros por no contarle a su mujer a qué teléfonos llama.

A este chantaje, la víctima acepta: "Buenos días, acabo de recibir el primer pago", le responde.

"El segundo de 6.000 euros antes del 10 de julio, hoy me marcho de Donosti ya, pero vuelvo el 7 de julio, quiero iniciar proyectos y necesito mi dinero", añadía la operadora en ese mensaje.

A pesar de todo ello, no es suficiente para la mujer que está al otro lado del teléfono, ya que la extorsión ya no tiene fin, los mensajes cada vez se vuelven más agresivos y le pide más dinero.

"Me has estado dando largas y me has tomado el pelo", señalaba uno de los mensajes posteriores.

La víctima no puede más, se derrumba, confiesa la situación a su familia y denuncia la extorsión.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con el afectado: "En ese momento estaba muy nervioso", respecto al primer ingreso.

Sobre las amenazas, el afectado nos ha contado que sintió angustia, aunque sabía que no había hecho nada.

"Estos delitos son muy comunes y estas personas se ocultan en la impunidad de Internet. No sabemos ni siquiera cuál es su verdadera identidad", ha querido añadir la abogada del afectado.

Según Carlos Quílez, experto en sucesos del programa: "Estamos ante un modo operandi no poco habitual".

Ahora, víctima y presunta estafadora se verán las caras en el juzgado, sin estar uno a cada lado del teléfono.