Eva lamenta no haber podido salvar a su nieto de un incendio mortal: "Fue todo una casualidad, mi hija no vive conmigo"

Una estufa desencadenó un incendio brutal en Granada. Las llamas afloraron con rapidez y fueron imparables, arrasando con el domicilio entero.

Ese día Eva se encontraba con su hija, que fue a visitarla junto a su bebé de 10 meses. Ambas fueron sorprendidas por el humo e intentaron actuar.

Su hija se acercó a una ventana para intentar coger oxígeno, sosteniendo al bebé en brazos, con la mala suerte de que perdió el conocimiento por la inhalación de humo.

Cuando despertó, el bebé no estaba entra sus brazos porque se había precipitado al vacío. "

Desde aquel día, ninguna ha podido volver a aquella casa rodeada de dolor y trágicos recuerdos, que ha quedado completamente arrasada. Sin embargo, hoy Eva vuelve al lugar de los hechos para pedir ayuda. "No tengo casa, no he recibido ninguna ayuda", advierte.