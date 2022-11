Esther Doña: "Mi matrimonio con el juez Pedraz hubiera sido absurdo"

Esther Doña ha hablado en exclusiva por primera vez en televisión en el programa de Sonsoles Ónega. La empresaria y modelo ha roto su silencio después de tanto tiempo y ha hablado de su relación con el juez Pedraz y de su amor por Carlos Falcó.

Como se sabe, el juez Pedraz dejó a Esther Doña a través de WhatsApp, una dato muy importante en esta historia: "No sé si fue un arrebato, pensé que la cosa se iba a arreglar pero no fue así", asegura. "Lo cierto es que a día de hoy me alegro de que no se arreglará, ya he conseguido encontrar la paz y analizar la situación", asegura a Sonsoles Ónega.

"

"Ahora me siento muy bien y estoy mucho mejor"

La empresaria y modelo asegura en el programa que ahora está muy bien y que se siente mucho mejor: "Hubiera sido absurdo ese matrimonio porque está claro que éramos personas totalmente distintas", señala.

Además, Esther ha asegurado que apenas convivian juntos porque cada uno tenía su vida: "Este verano ha sido muy intenso y ha sido cuando se han notado las diferencias", asegura.