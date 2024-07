Enrique Ponce aleja los rumores de ruptura con Ana Soria: "Es una mujer extraordinaria, es mi musa"

El torero Enrique Ponce ha concedido una entrevista a Carlos Herrera, en la cadena COPE, en una entrevista en la que alude a Luis Miguel, aunque le ha dado más importancia a su relación con Ana Soria.

"Es mi musa" ha querido señalar mientras ha defendido el gran apoyo que ha significado para él: "Nosotros somos muy discretos en todo eso, queremos vivir nuestra vida apartados de todo ese ruido".

"Es una mujer extraordinaria" ha querido dejar claro un enamorado Enrique Ponce, aunque todo apunta a que no habrá boda entre ambos el próximo año. Algo que desmintió la propia Ana Soria.

"Hemos tenido que aguantar muchas mentiras, muchísimas difamaciones" confiesa el diestro quien dejará muy pronto los ruedos.

Con estas palabras, Enrique Ponce aleja los rumores de ruptura con Ana Soria dejando claro que el amor entre ellos crece cada día.

Beatriz Cortázar ha querido mostrar su opinión sobre el torero: "siempre ha sido una persona encantadora, encantadísimo", aunque ha querido matizar señalando que: "el Enrique Ponce de ahora me cuesta reconocerle".

"Creo que uno si no quiere salir, no sale" refería la colaboradora de Y ahora Sonsoles en relación con las palabras de Ponce respecto a que prefiere alejarse del ruido mediático: "Desde que desaparecieron, no se ha vuelto a hablar de ellos. Ahora porque ha ido a Carlos Herrera".

José Manuel Parada ha señalado su cambio físico declarando que: "me ha costado reconocerle".