La empresa de mudanzas acusada de robo asegura que requisó los cuadros porque el cliente no pagó

Lo que parecía una mudanza normal ha acabado convirtiéndose en una pesadilla para el propietario de numerosas obras de arte que no ha podido recuperar.

Todo comenzaba en febrero, cuando contrató una empresa de mudanzas que, durante 1 mes, guardaría en un guardamuebles todo el patrimonio del denunciante, y vendería muchas de las obras a anticuarios.

Unos días antes de que se cumpliera el plazo, y después de haber retirado ya algunos cuadros, la empresa le comunicó que no le dejaría llevarse más, quedando dos obras valoradas entre 10 mil y 60 mil euros, además de un armario y un cabecero de época.

Después de esto, el denunciante ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito algunos.

Carlos Quílez ha hablado, sin embargo, con ellos y aseguran que ha requisado los objetos porque el denunciante no ha pagado lo que habían establecido en el contrato.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos hablado con Ana, una trabajadora que estuvo en la empresa durante dos meses, pero que, cuando se dio cuenta de que el negocio no era muy serio, se marchó. "Yo no he visto que se haya robado, pero me creo cualquier cosa", ha dicho.

Eso sí, le deben el sueldo del último mes que estuvo trabajando allí. "No pagan a cualquiera que echa o se va", ha asegurado. Ana sí era consciente de pagos en B a empleados y de clientes, incluso de más cantidad de lo que permite la ley.

¿Qué hacer ante un robo de este tipo?

Esta situación de robo puede ocurrirle a cualquier persona, por eso Rebeca Haro nos ha contado en el programa qué debemos hacer si nos encontramos ante una situación así.

Lo primero es intentar prevenir, por un lado, dejar muy claro en un anexo el inventario de todo lo que trasladamos en la mudanza y su costo. La otra opción es contratar un seguro.

Si no lo conseguimos, entonces tendremos que reclamar a la empresa, y aunque hay siete días para hacerlo, aunque los expertos recomiendan que sea a las 24 horas.

Una vez hemos puesto la hoja de reclamaciones, habría que denunciarlo a otras autoridades.