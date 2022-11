Elsa Pataky revela cuál es su mayor pasión: “Escucho todos los podcasts que existan, son tan adictivos"

La joven se hizo una reconstrucción de pecho y, aunque la operación fue bien, después comenzó a tener molestias y tuvo que pasar hasta en tres ocasiones por quirófano. Además, los médicos que la operaron no están colegiados en España y no solo eso. El permiso para operarla la firmó un doctor del que nunca había oído hablar y que no era cirujano sino médico de familia.