Elisenda, prima de Silvia Tortosa, sobre los amigos de la actriz en el funeral: "Se comportaban como si molestásemos"

Silvia Tortosa falleció el pasado 23 de marzo sin padres, hermanos o descendencia alguna. O eso creíamos hasta que aparecieron en el tanatorio sus primos, que estaban totalmente en shock después de que nadie contase con ellos y no se hubieran podido despedir de la actriz.

El último contacto que tuvieron fue hace 4 meses, pero Silvia ya no respondió. La presencia de estos familiares en el tanatorio, desató una oleada de conflictos con personas como Chema Marín, amigo íntimo de la actriz, que puso en duda la relación de Silvia con sus primos e incluso llegó a ridiculizar su actitud.

Este es uno de los frentes abiertos a los que se enfrenta Elisenda, una de las primas, que ha decidido sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles para reclamar lo que considera que les pertenece.

Elisenda ha asegurado que no entiende que, en una circunstancia tan grave como su fallecimiento, no llamaron a nadie de la familia. En el tanatorio estaban las amistades, que parecía que, según ha dicho, habían blindado a la familia y, por otra parte, ellos. "Se comportaban como si molestásemos", ha dicho.

Su prima ha contado que ella no le hablaba de cosas íntimas y era reservada respecto a sus amistades, pero que conversaban con normalidad acerca de lo laboral. En cuanto a Carlos Cánovas, ha dicho que estaba contenta y que él le había ayudado con su canal de YouTube.

La familia de Tortosa cree que estaba blindada porque ella siempre respondía a sus llamadas y mensajes y en los últimos meses no había contestación alguna. "Estaba aislada", ha dicho, aunque no sabe si contra su voluntad o no.