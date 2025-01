¿Dónde van los calcetines perdidos en la lavadora? Los trucos para no perder prendas nunca más

Hay un misterio que algunos sueñan con resolver: ¿por qué perdemos prendas en la lavadora? ¿Dónde van los calcetines que creemos perder? La Ordenatriz ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para arrojar luz sobre el tema.

Según nos ha contado, cuando una prenda, sobre todo las pequeñas, como los calcetines, desaparecen, suelen estar entre el tambor y la cuba. Aunque se puede recuperar, hay que abrir la lavadora y es más fácil prevenirlo.

Ordenatriz nos da el truco definitivo para no volver a perder nada dentro de la lavadora: usar bolsas para colada. Debemos meter las prendas pequeñas como los calcetines y la ropa interior dentro y meterla directamente a la lavadora. De esta forma, el bulto será más grande y no se colará por los huecos.

Además, si ya tienes calcetines desparejados y no sabes qué hacer con ellos, no desesperes, existe un uso que seguro agradecerás. Si metes bicarbonato dentro, puedes usarlo como un ambientador para quitar el mal olor a tus zapatillas. De esta forma, puedes reutilizarlo y no desperdiciar bicarbonato.

Más allá de estos trucos, la Ordenatriz advierte que el mayor error a la hora de usar la lavadora es sobrecargarla, haciendo que la ropa se cuele por los huecos y no se lave bien. ¡No te pierdas todos los detalles en el video!