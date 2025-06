El dolor de la excuñada de Salva, cómplice de la 'viuda negra' de Patraix: "Su hija no quiere ni oír hablar de él"

Conocida públicamente como la 'viuda negra' de Patraix, Maje cumple actualmente una condena por uno de los crímenes más sonados en la crónica negra española. En 2017, cuando tenía apenas 26 años, convenció a uno de sus múltiples amantes para asesinar a su marido, Antonio Navarro, un ingeniero de 36 años.

El autor material del asesinato, Salvador Rodrigo, era su amante en ese momento. Tanto él como Maje están ahora en prisión.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Mari Ángeles, la excuñada de Salva. Esta asegura que su familia está sufriendo mucho, ya que no se está respetando la figura de Salva. "Le están tratando de tonto de esta historia y él era bueno, estaba muy enamorado", asegura.

Cuando Salva llevó a cabo el asesinato, estaba casado y tenía una familia. "Lo tenía todo y lo perdió todo por ella", advierte Mari Ángeles, "ha echado su vida a perder".

Según nos cuenta, Salva estaría arrepentido de lo que hizo y ya no habla de Maje. Sin embargo, su hija y su exmujer ya no quieren saber nada de él y creen que su arrepentimiento llega tarde. "No llegamos a entender lo que le daba ella", señala.

Hoy, el caso sigue estando en el foco mediático y tanto las familias de Maje y Salva están rotas por el atroz asesinato que cometieron.