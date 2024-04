La clave que marcará el futuro de Daniel Sancho: ¿Hubo o no premeditación en el asesinato a Edwin Arrieta?

Si hubo premeditación o no será la clave que decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado de haber asesinado y descuartizado presuntamente a Edwin Arrieta en Tailandia. Alrededor de esto girará su declaración ante el juez en el juicio del caso.

Hoy ha sido el turno del abogado de la familia Arrieta, que han llegado con un objetivo no tan claro. "Estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con o sin premeditación", ha asegurado Juan Gonzalo Ospina.

Por primera vez, la acusación no ha defendido a capa y espada que el crimen fuese premeditado, y a su salida el abogado ha insistido en que no ha dicho anda porque no era el momento. "Estamos en probar que es culpable de un asesinato", ha resaltado.

Un giro en el discurso que Rodolfo Sancho ha celebrado en su llegada a la Corte de Koh Samui (Tailandia). "Reconoció que había una pelea, cosa que me alegra mucho que por fin él se dé cuenta", ha afirmado.

Al ser preguntado si su hijo va a pedir perdón, el actor ha respondido con una risa que ha dejado claro que no existe intención de pedir disculpas, como sigue demostrando también su hijo en el juicio.

"No hemos escuchado una palabra de perdón, tampoco arrepentimiento, ni acercamiento a las víctimas de la familia", ha asegurado Ospina.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Gonzalo Ospina en directo desde Tailandia, que ha asegurado que se han encontrado con que no hay restos del cadáver que aporten información sobre la causa de la muerta y para apoyarse en la premeditación hay que ir a otros indicios.

En cuanto al perdón, no lo esperan en la declaración de Daniel Sancho.