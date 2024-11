Carmen Lomana habla sin tapujos sobre los retoques estéticos: "La primera vez que me pincharon yo tenía 53 años"

Son muchas personas las que, al cumplir años, desean mantenerse eternamente jóvenes. Sin embargo, algunos no se atreven a decir que, para ello, se han sometido a operaciones estéticas.

La última en negarlo ha sido Bárbara Rey. La vedette ha sido vista en Madrid completamente encapuchada y con una faja facial, aunque asegura que no se ha operado nada.

Carmen Lomana sigue su ejemplo y asegura que no se ha operado. En Y ahora Sonsoles hablamos con ella, que, pese a que dice no haberlo hecho, no descarta someterse a ello en algún futuro.

"Tengo 76 años y lo digo feliz", asegura, ya que dice que lo importante es estar feliz y cuidarse cada día. "Hasta llegar al quirófano, hay muchas cosas que se pueden hacer", señala.

La empresaria confiesa haberse hecho tan solo retoques estéticos: "La primera vez que me pincharon yo tenía 53 años". La empresaria advierte que ha estado toda la vida trabajando y que está harta de que la acusen de estar "todo el día en el quirófano".

Son muchas las opiniones acerca de las operaciones, pero Lomana no ha dudado en posicionarse. Y tú, ¿qué opinas?