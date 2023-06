Carlos Koplowitz, enfrentado a sus hermanas por la herencia: "La ley les da la razón, pero moralmente es injusto"

Carlos Koplowitz es hermano de dos de las mujeres más ricas de nuestro país, Esther y Alicia Koplowitz, pero no ha visto nada de la gran herencia familiar que recibieron.

Se trata del hijo de la venezolana Albertina Rangel y el poderoso empresario Ernesto Koplowitz, que no lo reconoció como hijo cuando falleció en un accidente en 1962.

Sin embargo, 30 años después pudo cotejar con una prueba de paternidad que era su descendiente con 88% de probabilidad, aunque hasta 2013 la justicia españolo no lo reconoció como su hijo legítimo.

"Llevo 35 años luchando y el dinero es importante, pero detrás hay valores"

Hasta ese momento, su relación con sus hermanas era muy estrecha y con ellas compartió muchos momentos. Carlos había conseguido su primera batalla, tener el apellido de su familia, pero ahora quiere luchar por recibir la parte de la herencia que le corresponde.

El total se cuantificó en unos 40 millones de dólares, y 3 años después del fallecimiento del padre fue repartida entre los cuatro hermanos. Carlos, al no estar reconocido, no recibió nada.

La clave para ganar esta batalla es que tanto él como su madre recibían cartas de su padre y, por tanto, existió vida familiar. Además, sus hermanos quisieron hacerse cargo de su educación.

Sin embargo, en España la ley no recoge el derecho a heredar si los padres fallecieron sin reconocer previamente a su hijo. Por eso, será Estrasburgo quien decida si las Koplowitz tendrán que repartir su herencia.

Hablamos con Carlos Koplowitz

Carlos Koplowitz asegura que no sabe por qué sus hermanas no quieren darle su parte de la herencia. "Yo creo que me lo merezco", ha dicho.

A partir del momento en que pidió el apellido dejaron de tener una relación estrecha. Ha sido una lucha constante, ha asegurado, para, primero llamarse Koplowitz, y después para recuperar la herencia. "Llevo 35 años luchando y el dinero es importante, pero detrás hay valores relacionados con mi madre y mi padre", ha dicho.

Entre las razones que le dan para no otorgarle su parte de la herencia son "bastante lógicas", ha asegurado, y es que es la ley de la Constitución de 1978 la que se aplica y, por tanto, no tiene derecho a acceder a la herencia. "La ley les da la razón, pero pienso que moralmente es injusto", ha dejado claro.

Carlos Koplowitz no pide que le den todo el dinero de la herencia, pero sí algo.

