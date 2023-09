El mensaje de Carlo Costanzia sobre la importancia de la salud mental: "Ahora podría estar muerto"

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, condenado a 21 meses de cárcel por delito de estafa, ha dado su testimonio en 'Y ahora Sonsoles' sobre lo mal que lo pasó en su momento y todas las dificultades que ha superado. Un delito que, según ha explicado, no ha cometido, sino que se ha visto enredado por quien fue su socio.

A pesar de que ha tenido problemas con las drogas, el alcohol y ha tenido depresión, el joven ha conseguido superarlo todo y vivir ahora una vida normal, ha explicado.

Sin embargo, lamenta que tenga más peso el delito que, asegura, no ha cometido, que su mensaje sobre la salud mental.

"No tengo por qué esconderme, me veo más como un ejemplo de superación que como algo malo", ha explicado. Cree que la salud mental es muy importante, y ha dejado claro que no quiere ni dar pena ni justificarse.

"No tengo por qué esconderme"

El hijo de Mar Flores ha asegurado que él ahora mismo podría estar muerto y que, durante mucho tiempo, se sintió solo desde muy niño y por eso se refugió en las adicciones. "Como yo le pasa a millones de niños", ha asegurado.

El revés en el caso judicial

El joven se ha llevado una sorpresa después de que el juez haya ratificado la condena de la Fiscalía, a pesar de que habían llegado a un pacto para no entrar en prisión.

En el programa, ha asegurado que la decisión le ha sorprendido pero, según ha contado y viendo la dirección que estaba siguiendo el juez, se podía esperar.

Este revés, ha explicado, no supone que vaya a entrar en prisión, sino que está en una situación de semilibertad con una pulsera telemática, que ya le habían puesto por otro delito anterior, por lo que ya tiene 4 meses de los 21 de la condena cumplidos.