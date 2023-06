Continúa la búsqueda del submarino desaparecido: "Si no hay comunicación ninguna, algo grave está pasando"

Los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar a tiempo al submarino turístico desaparecido bajo el Atlántico con cinco personas a bordo. Se trata de una inmersión en torno a los restos del Titanic con la que, después de casi dos horas de inmersión, se perdió el contacto.

Ahora expertos tanto de Estados Unidos como de Canadá trabajan para encontrar cuanto antes el submarino, y son tres las hipótesis principales que se están teniendo en cuenta.

"Será muy difícil encontrarlos con vida si están en el fondo marino"

La primera es que haya habido un fallo eléctrico, que se haya enredado entre los restos del Titanic a unos 3.800 metros de profundidad o que esté en la superficie pero haya perdido la comunicación.

Al plató se ha incorporado Antonio Crucelaegui, director de la Escuela de ingenieros navales de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha asegurado que si no hay comunicación ninguna es que algo grave está pasando, pero no se puede perder la esperanza. "No mientras haya ilusión y esperanza", ha asegurado.

Además de los que están ahora buscando, países como Alemania van a poner medios para la búsqueda. "Si están en el fondo marino será muy difícil encontrarlos con vida, incluso que les encontremos", ha asegurado.

Los tripulantes del submarino

Dentro del submarino van cinco tripulantes, a los que hemos podido conocer mejor en el programa.

Uno de ellos es Hamish Harding, un explorador británico que hace apenas tres días anunció en su página de Facebook que iba a participar en esta misión.

Otros dos son el empresario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años. El padre es vicepresidente de uno de los conglomerados más importantes de Pakistán.

También se encuentra en el interior el fundador y CEO de la empresa Ocean's gate, Stockhton Rush, que organiza estas expediciones. Por último, Paul-Henri Nargeolet, experto en Titanic.

Estos pasajeros pagaron cerca de 230 mil euros para poder participar en esta misión.